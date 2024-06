GENE SIMMONS e il sogno di una vita: cantare con gli ABBA

Gene Simmons ha rivelato l'ambizione di collaborare con l'icona degli ABBA, Benny Andersson. La star dei Kiss ha parlato della sua ammirazione per il gruppo pop degli anni '70...

"Gli ABBA sono fenomenali. La loro musica è la più importante della Svezia, a tutti piacciono gli ABBA, sono amati in tutto il mondo, persino da Ozzy Osbourne."

Nella lunga lista di collaborazioni, Simmons vanta anche quella con Bob Dylan: "L'ho chiamato e pochi giorni dopo ci siamo seduti insieme e abbiamo scritto delle canzoni. E' stato fantastico e ci siamo sentiti come se fossimo amici di una vita. Adesso, voglio scrivere canzoni con Benny Andersson degli ABBA. Mi basterebbe un'ora per trovare feeling per una canzone, me alla chitarra e Benny al pianoforte."