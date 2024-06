Yardbirds: cinque ragazzi inglesi e il blues

Poi la formazione accompagna Sonny Boy Williamson II in alcune date inglesi (nel 1966, parzialmente documentate su SONNY BOY WILLIAMSON II & THE YARDBIRDS) e quando è sola va bella tosta. Su impulso soprattutto di Samwell-Smith, che è un po’ il leader musicale, spinge su un blues molto tirato, definito all’epoca rave up, estendendo i pezzi con modi sfrontati che portano il pubblico a una festosa isteria.

Scritturata dalla Columbia, la band incide i suoi primi due singoli, I Wish You Would e Good Morning Little Schoolgirl, e in dicembre pubblica FIVE LIVE YARDBIRDS, registrato dal vivo al Marquee. In repertorio ci sono solo cover abbondantemente reinventate grazie ai piaceri dell’improvvisazione e dei crescendo parossistici. Il disco non va da nessuna parte, anche se sui muri di Londra compaiono le scritte “Clapton is God” (in realtà, almeno agli inizi, è Grimes a scriverle per evidenti motivi promozionali).