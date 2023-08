“Hey Jude”: i segreti del celebre brano dei Beatles

George Martin, lo storico produttore dei Beatles, nel suo libro "Sound Pictures: The Life of Beatles Producer George Martin — The Later Years, 1966 – 2016" ha indagato le tensioni intorno la registrazione di "Hey Jude" e non solo.

"'Hey Jude', stava rapidamente prendendo forma come una canzone di lunghezza eccessiva." si legge in un estratto del libro "Quando stavamo registrando la traccia, pensavo che lo avessimo fatto per troppo tempo. Era una canzone di Paul, e credo stessimo continuando a girare intorno alla stessa cosa." ricordava Martin.

Successivamente, è stato rivelato che Paul avrebbe snobbato apertamente il suggerimento di George Harrison, a questo proposito, Harrison ha osservato in seguito: "Ho scoperto che negli ultimi due anni, la mia libertà di suonare ed essere un musicista veniva ridotta, principalmente da Paul. In situazioni di stesura come quella di 'Hey Jude', Paul aveva un'idea fissa in testa e non era aperto ai suggerimenti di nessun altro."