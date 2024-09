Il Presbyterian Hospital di New York ha stilato una lista dei brani che potrebbero essere d'aiuto nell'esecuzione di una rianimazione cardiopolmonare. Si tratta in particolare di 47 canzoni, al ritmo perfetto per eseguire le compressioni toraciche in grado di salvare la vita.

Questi brani, raccolti in una playlist Spotify, mantengono un ritmo da 100 a 120 battiti al minuto: fra i brani, spiccano "Another One Bites the Dust" dei Queen e "Sweet Home Alabama" di Lynyrd Skynyrd.

Gli esperti dicono della procedura di rianimazione: "L'aspetto principale della RCP è il mantenimento di compressioni rapide e di qualità." per questo, le Songs to Do CPR To sarebbero perfetto per aiutare a mantenere un ritmo costante e sostenuto, ha detto Sonia Tolani, cardiologa dell'ospedale.

Nella playlist ufficiale qui sotto, potrete dare un'occhiata a tutti i brani!