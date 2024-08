Eddie Vedder e la colonna sonora di Into The Wild

Il 18 settembre del 2007, usciva la colonna sonora del film "Into the Wild”, primo album da solista di Eddie Vedder, frontman dei Pearl Jam.

Il film, basato sul romanzo di Jon Krakauer "Nelle terre estreme”, racconta la storia vera di Christopher McCandless, o meglio, "Supertramp", un ragazzo in fuga dalla società, alla ricerca della pace interiore attraverso il contatto (a volte estremo), con la natura.

La colonna sonora del film, oltre ad essere un vero e proprio capolavoro, è il primo album da solista di Eddie Vedder: grazie al brano "Guaranteed” Eddie si è anche aggiudicato il Golden Globe per la Migliore Canzone Originale.

Eddie, ha scelto di contribuire alla realizzazione del film soprattutto grazie alla presenza alla regia di Sean Peen: "È stato un piacere poter lavorare con un grande uomo, e maestro, come Sean Penn." disse in occasione del lancio.

Nella stesura della colonna sonora, Vedder compose in completa libertà, "La stessa che si respira guardando il film. Quella che mi è venuta leggendo il libro o facendo i sopralluoghi" ha raccontato. Beh, se non avete ancora guardato e ammirato questo capolavoro, non vi resta che correre a celebrarne l'anniversario!