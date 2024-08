Fare esercizio ascoltando musica fa bene: ecco perchè

Ascoltare musica durante un allenamento può aiutare a ridurre l'affaticamento corporeo, secondo i risultati di una nuova ricerca.

Lo studio è stato condotto dalla Brunel University di Londra e pubblicato sull'International Journal of Psychophysiology. I partecipanti sono stati sottoposti ad una serie di esperimenti e, durante l'ascolto dell'unico brano utilizzato, "I Heard It Through The Grapevine" di Marvin Gaye, hanno dichiarato di essersi sentiti eccitati e più energici.