Ecco perchè i chitarristi piacciono di più alle donne

Uno studio pubblicato da Psychology of Music, ci ha dato la conferma definitiva: i chitarristi hanno più possibilità di conquistare le donne.

Secondo una ricerca condotta dall’Université de Bretagne-Sud e pubblicato sulla rivista accademica di cui sopra, i ragazzi con una chitarra eserciterebbero molto più fascino degli sportivi.

I ricercatori hanno condotto l’esperimento chiedendo ad un ventenne di fermare trecento ragazze per strada, chiedendo loro il numero di telefono. L’esperimento è stato suddiviso in tre parti: per la prima, il ragazzo ha portato con sé la custodia di una chitarra, per la seconda una borsa da palestra e per l’ultima non ha portato nulla.