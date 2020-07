I 10 migliori video dei Queen

Oltre che per le loro canzoni e il carisma di Freddie Mercury, i Queen sono diventati celebri anche per i loro video musicali: originali, creativi, visionari, energici, ironici e spesso molto sopra le righe.

Ecco una selezione dei 10 migliori video (almeno, secondo noi) realizzati dalla leggendaria rock band inglese, con una bonus track.

1. I Want to Break Free - 1984

Freddie Mercury che passa l'aspirapolvere in tacchi a spillo e minigonna, Brian May in vestaglia e bigodini, Roger Taylor vestito da scolaretta e John Deacon nei panni della signora bacchettona. Dobbiamo aggiungere altro?

2. A kind of Magic - 1986

Un Freddie prestigiatore lancia incantesimi e trasforma tre ubriaconi (May, Taylor e Deacon) in tre rockstar. L'immaginario cartoon è in puro stile anni '80.



3. Radio GaGa - 1977

Un immaginario distopico e fantascientifico per il video più costoso della storia della band.



4. Bohemian Rhapsody - 1975

Il video più iconico di tutta la carriera della band, con un chiaro richiamo all'iconografia di Marlene Dietrich.



5. I'm Going Slightly Mad - 1991

Freddie non era più così in forma, ma sicuramente non lo dà a vedere e il risultato è magnifico.



6. Innuendo - 1991

Un collage di immagini della band, in cui ogni componente del gruppo ha il suo stile artistico, collocato in un immaginario oscuro e a tratti spaventoso. Il video ha vinto due premi ed è ancora oggi attuale come anni fa.



7. Breakthru - 1989

Non deve essere mica stato facile suonare e cantare lanciati a tutta velocità sul Miracle Express...



8. The Miracle - 1989

Dei piccoli Queen si esibiscono sul palco esattamente come quelli veri e duettano con quelli veri sul finale del pezzo.



9. The Invisible Man - 1989

Quale ragazzino degli anni '80 non avrebbe voluto vedere i protagonisti del suo videogioco preferito diventare reali?



10. Who Wants to Live Forever - 1986

L'intensità del pezzo è amplificata notevolmente dall'atmosfera del video. Organi, orchestra e candele rendono il tutto solenne e maestoso.



Bonustrack: I Want It All - 1989

Nonostante Freddie non fosse in forma come un tempo, il video ha una carica e un'energia incredibile.