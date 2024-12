10 regali di Natale a tema Queen

Cavalcando il successo del biopic Bohemian Rhapsody, nelle sale in queste settimane, abbiamo pensato di darvi qualche spunto per un regalo di Natale a tema Queen.

Il gioco da tavolo più famoso del mondo in edizione Queen. Da avere per passare le serate invernali in compagnia dei vostri amici fan sfegatati della band come voi.



La biografia scritta dalla giornalista musicale Lesley-Ann Jones, che è stata a stretto contatto con la band fin dai primi anni Ottanta.



Disponibili da gennaio, ma prenotabili fin da subito. Freddie, Brian, Roger e John in versione vinyl pop figure.



Cofanetto speciale, stampato in tiratura limitata, per celebrare i 40 anni di uno degli album più rappresentativi dei Queen. Una lussuosa confezione che include, oltre a versioni rare e inedite delle canzoni dell’album rimasterizzato News Of The World, molte altre sorprese.



Uno dei live più iconici dei Queen insieme al live at Wembley, è stato il primo concerto dei Queen girato su pellicola 35mm.



Se hai visto il film al cinema, non puoi non averlo.



L’evoluzione della specie… dalla scimmia alla rockstar.



La riproduzione della statua della leggenda del rock presente a Montreux.



Per un anno da Queen.



Per veri intenditori e collezionisti, la raccolta completa dei vinili della band.