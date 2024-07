Quando le copertine si somigliano: Aguaviva e Lucio Battisti

Simili, identiche, ispirate. Sono molte le copertine che rimandano ad altre. Come per i plagi musicali, alcune volte è il caso a essere beffardo, altre volte la malafede è evidente. Qui sicuramente non vale la scusa: “Però le note sono solo sette”.

Alzare le mani al cielo è sempre stato uno dei gesti più polisemici dell’essere umano, indipendentemente dalla razza, dal ceto o dal credo di chi lo compie. Può esprimere dedizione e piacere, ma anche resa e sconforto. I tifosi e gli atleti lo inscenano sia per gioire che per rammaricarsi, gli officianti per ricevere o donare energie, il fedele per invocare. È l’esternazione di un sentimento individuale quindi, ma che una volta condiviso intercetta una ben più estesa comunanza d’intenti: associativi, partitici, aziendali, amicali e via radunando. Nulla di strano dunque, se in un contesto freak-comunitario come quello dei primi anni 70, i famigerati “boschi di braccia tese” comparissero un po’ dappertutto: nei raduni, nelle manifestazioni, nei film, ma anche sulle cover dei dischi. E a volte in modo sfacciatamente sovrapponibile.

Nel novembre del 1972, per esempio, incuriosì non poco la somiglianza tra la copertina del nuovissimo Lp di Lucio Battisti, IL MIO CANTO LIBERO, e quella di LA QUE MANA Y CORRE NATURALMENTE degli iberici Aguaviva, edizione nostrana del loro album d’esordio CADA VEZ MAS CERCA, pubblicato nel 1970 in Spagna: entrambe le copertine raffiguravano una selva di mani alzate.