Paul McCartney dopo i Beatles

C’era un tempo in cui accettarlo era difficile. Come nel finale di una storia d’amore, colpe e responsabilità sono interpretabili. Sulle prime, Paul McCartney patì moltissimo la sua condizione di “disoccupato” o “divorziato” come si sarebbe definito a più riprese. “Al mattino non mi andava di alzarmi, e se lo facevo cominciavo a bere. Ho passato tutta l’estate (del 1970) con un nodo allo stomaco”, rivelò Paul in un’intervista nel 1971.

Fu Linda a salvarlo, e assieme a lei la musica giocò una parte fondamentale.

Il box WINGS 1971-1973, nuova puntata del mastodontico progetto The Paul McCartney Archive Collection, è un racconto discografico degli anni pionieristici dei Wings, la band con la quale McCartney decise che era arrivato il momento di voltare pagina, senza rimpianti per un passato seppur glorioso e importantissimo. Non si sarebbe trattato di un inizio facile: ma il progetto di McCartney era pensato per durare nel tempo.

Wild Life

Dopo aver messo assieme un gruppo a quattro elementi nell’estate del 1971 (con Denny Seiwell, il batterista di RAM, ai tamburi, l’ex Moody Blues e vecchio amico Denny Laine alla chitarra e Linda alle tastiere), Paul lo battezzò Wings dopo qualche esitazione (tra gli altri nomi: Turpentine, Dazzler e… Paul McCartney Blues Band!). Il primo album del gruppo fu WILD LIFE, inciso in gran segreto a Abbey Road tra il 24 e il 26 luglio 1971. La versione rimasterizzata (nel Cd 1 di questa ristampa) propone il sound già spettacolare del disco in una veste ancor più lucente e definita.

L’album può essere considerato a buon diritto un unicum all’interno del percorso discografico di McCartney: è forse il suo unico disco “blues” per approccio (cinque delle otto canzoni del disco sono “take one”), stile (alcuni brani sono improvvisazioni o contano su strutture armoniche con pochissimi accordi) e riferimenti: “è stato Dylan a ispirarlo” disse Paul, “avevo sentito che aveva registrato un disco in cinque giorni [NEW MORNING, ndr] e mi è sembrato interessante”.

La prima parte di WILD LIFE presenta brani incisi dal vivo in studio: Mumbo, una ringhiosa e sgangherata jam session con McCartney che urla nel microfono frasi in un curioso grammelot. Il brano comincia con il celebre “Take it Tony!” rivolto al fonico Tony Clark: qualcosa come: ‘dai, registrala!’. Il secondo pezzo è una specie di ninna-nanna intitolata Bip Bop, un pezzo ispirato dai balbettii della sua bimba Mary: Paul prese ispirazione da lì per i vocalizzi contenuti nella canzone. Ci sono poi due sortite in campi musicali inconsueti per McCartney, il reggae e il blues. Paul, amante della musica giamaicana, conduce la banda in un’improvvisazione in stile reggae e vi canta sopra Love Is Strange, un vecchio successo di Mickey and Sylvia. C’è spazio per un lungo blues con Wild Life, un grido di libertà in chiave ambientalista.