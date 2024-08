...aveva solo 27 anni.

La sua fine è ancora un mistero inspiegabile. Le persone a lei più care sanno bene che Janis visse sul filo del rasoio, in bilico fra eccessi, alcol e droga; credeva di essere immortale. Proprio in quei giorni stava incidendo il suo album capolavoro, “Pearl”, che venne poi pubblicato postumo e rimase in vetta alla classifica di vendite oltre due mesi. Con questo album, Janis, credeva di aver finalmente trovato il giuso equilibrio, si era disintossicata poco tempo prima, e l’entusiasmo per i nuovi brani era altissimo; finalmente si era ritagliata un angolo di stabilità. Purtroppo la tensione divenne insostenibile, i successi troppo grandi, lei troppo fragile e instabile, perciò ri-cadde nella trappola, questa volta mortale, dell'eroina.