Quando le copertine si somigliano: Mike & The Mechanics e Procol Harum

Grazie all’inaspettato successo di brani come All I Need Is A Miracle eSilent Running, il bassista dei Genesis Mike Rutherford si era ritrovato, quasi suo malgrado, nella necessità di dare un seguito all’esordio del progetto parallelo Mike & the Mechanics. Prodotto da Chris Neil, il secondo album dei Mechanics LIVING YEARS ebbe un successo anche maggiore, raggiungendo il secondo posto in Inghilterra e il n. 13 in America, trainato dalla title track.

The Living Years è una ballata che ancora oggi commuove milioni di appassionati. Nel testo, infatti, un figlio esprime il suo profondo rammarico per non essere riuscito a esprimere l’amore che provava per il padre prima della morte di quest’ultimo. Parole tanto più toccanti in quanto sia Rutherford che il cantautore scozzese B.A. Robertson (autore del testo) avevano appena perduto il papà. E la prestazione vocale di Paul Carrack fu altrettanto convincente forse perché, a sua volta, era rimasto orfano in giovanissima età.