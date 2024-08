Il primo singolo dei Beatles

Il 5 ottobre del 1962 uscì in Gran Bretagna il 45 giri dei Beatles: “Love Me Do”. Il brano, incluso nell’album debutto dei Beatles, "Please Please Me" del 1963, ha cambiato la storia, perché è il primo singolo pubblicato in Inghilterra dalla Parlophone.

Quando i Beatles iniziarono a recarsi agli Abbey Road Studios di Londra, un mese prima dell’uscita, per registrare il loro album, si dedicarono per primi a due singoli: "How Do You Do It?" e, appunto, "Love Me Do". George Martin dopo aver ascoltato i pezzi prese la decisione di far uscire il pezzo come primo singolo della band. Oggi è l’anniversario dell’uscita del famoso 45 giri, non c'è modo migliore di celebrare questo anniversario se non riascoltarci questo pezzo.