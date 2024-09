John Etheridge: intervista al chitarrista dei Soft Machine

Il nuovo album siglato Soft Machine, HIDDEN DETAILS (Moonjune Records),sta riscuotendo buoni consensi. Non è facile quando il passato porta con sé musicisti eccellenti e album leggendari. Oggi i Softs sono davvero, anche per l’età che non fa sconti a nessuno, un’altra band, ma di grande qualità. Il concerto milanese del 13 settembre 2018 alla Casa di Alex lo ha ribadito.

Talvolta le leggende viventi sono più umili di molti giovani. Prendiamo ad esempio il signor John Etheridge, classe 1948 e chitarrista di livello da quasi mezzo secolo. Le sue partecipazioni ad album e gruppi sembrano più un’enciclopedia della musica che una banale “carriera” nel mondo delle sette note. John si è dimostrato nel corso della conversazione il più affabile e aperto degli interlocutori, sempre pacato, paziente, informato e, soprattutto, un vero appassionato di musica.

Il nuovo disco è stato scritto e prodotto insieme a Theo Travis.

Più o meno. Il 50% del materiale è stato scritto insieme, ma c’è stata molta improvvisazione, quindi una buona parte del disco non è composta da nessuno, in realtà! Significa che l’intero gruppo è stato coinvolto nella realizzazione del lavoro. Se ci penso bene, solo One Glove e Broken Hill le ho composte nel senso vero del termine, mentre Heart Off Guard l’ho realizzata con Theo. Comunque tutte le parti di chitarra sono improvvisate. Poi ci sono le cose di Theo. Direi che, in linea di massima, se vedi più nomi nei crediti, significa che c’è stata molta improvvisazione in quel brano. Per esempio c’è una frase di Theo in Ground Lift, il riff, ma tutti ci hanno messo sopra le loro parti e sono coinvolti in qualche modo [poi ci sono nuove versioni di due brani da altrettanti loro storici album, entrambi fir-mati da Mike Ratledge: The Man Who Waved At Trains da BUNDLES, 1975, e Out Bloody Rageous da THIRD, 1970, anticipata da una introduzione firmata anche da Travis, ndr].

Lavorate con l’editing? È una tecnica molto usata oggi. Alla fine si esce con una sintesi “digitale” dei momenti più riusciti scelti tra ore di improvvisazione.

Si potrebbe fare ma non è stato il caso di questo lavoro. In passato, con Elton Deanper esempio, era all’ordine del giorno, ma su questa volta molte improvvisazioni sono state scartate, quelle utilizzate non sono state manipolate in alcun modo.