La storia del Rock in 15 minuti

Un video mashup racconta 384 rock star.

Ithaca Audio, una società con sede a Brighton, in Inghilterra, specializzata in rimescolamenti audiovisivi, ha creato un montaggio video di 15 minuti che racconta la storia del rock.

La clip presenta ben 384 rock star, 84 chitarristi, 62 canzoni e 44 percussionisti; comprende canzoni di Elvis Presley, The Yardbirds, The Rolling Stones, Led Zeppelin, Jimi Hendrix, The Kinks, The Doors, i Queen, The Clash, The Police, The Who, i Beatles, Pink Floyd, Black Sabbath, Guns N’ Roses, Iron Maiden, Radiohead, U2, solo per citarne alcuni.

Le tracce si fondono fra loro al video corrispondente: la storia del rock è raccontata come se fosse una Timeline di Facebook. Dal 1968, insomma, gli artisti avrebbero caricato tutte le loro novità sul social, e fan e colleghi si sarebbero potuti scatenare in commenti e feedback, esattamente come accade oggi. Ecco come sarebbe andata fra i miti del rock se Facebook fosse nato quasi cinquant’anni fa.

Guarda il video!

Fonte: http://teamrock.com