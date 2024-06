Non tutti sanno che il brano di Bob Dylan “4th Time Around” venne considerata la sua risposta a “Norwegian Wood (This Bird Has Flown)” dei Beatles: le due canzoni sono in ¾, hanno una melodia simile e un testo che parte con la stessa premessa.

Non si è mai saputo se la canzone fosse un atto di omaggio o un avvertimento rivolto a Lennon da parte di Dylan di non usare le sue tecniche di scrittura.