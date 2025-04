Welcome To The Jungle

Il brano è stata davvero la prima volta in cui tutti i membri della band hanno collaborato, tutti sono entrati concretamente a far parte del gruppo. Il riff è stato creato con una chitarra acustica e ad Axl piacque moltissimo. Aiutò la band ad allentare le tensioni, erano così vicini che in un periodo dell’85 la madre di Slash decise di ospitare a casa per un po’ Axl, come se fossero diventati fratelli. “Non voglio utilizzare la parola ‘blues’” dice Slash, “Ma avevo davvero una specie di bella sensazione. Non c’era molto da analizzare, la canzone era stata scritta spontaneamente. In tutto quello ‘scoprire sé stessi’ fra l’80 e l’85, c’era qualcosa in più dello stare insieme a casaccio e abbiamo avuto ciò che molte persone non hanno mai visto. Questa canzone ha avuto un forte impatto, è stata una boccata d’aria fresca.”