La nascita degli Iron Maiden

Il nuovo cantante degli Iron Maiden era un ventitreenne che nulla aveva a che vedere con Di’Anno: Bruce Dickinson

Nel dicembre del 1981, la rivista Kerrang! pubblicò il suo primo sondaggio ai lettori. Gli Iron Maiden non erano stati menzionati nella categoria Best Band, un vero affronto, che non sfuggì al bassista Steve Harris. Per quanto Harris avrebbe voluto dire la sua, in quel momento c'erano altre gatte da pelare: la band si era ritrovata con l'acqua alla gola, in uno studio dell'East London e un nuovo cantante a malapena ventitreenne, Bruce Dickinson. Per quanto la pressione divenne opprimente, i Maiden riuscirono miracolosamente a resistere sopravvivendo anche all'addio dell'iconico Di’Anno.

Appena quattro mesi dopo, uscì The Number Of The Beast, un record che non solo ridefinì i parametri della loro carriera, ma diventò anche il punto di riferimento per ogni album heavy metal che avrebbe visto la luce nei trent'anni successivi.

Steve Harris: “Sapevamo che cambiare il nostro cantante sarebbe stato un grosso problema, ma sapevamo anche che non saremmo riusciti a portare avanti Paul. La prima volta che è stato coinvolto nella band, parlando con Rod (manager) mi chiese se sarebbero potuti insorgere eventuali problemi in futuro, che lui avrebbe dovuto conoscere. E io dissi: ‘Devo essere onesto. Potrebbe esserci dei problemi con Paul, perché a volte il suo atteggiamento è un po’ strano’”.

Rod Smallwood: “Paul ha iniziato ad entrare un po’ nell'ottica della vita da rock star. Ed io ero tipo, 'beh faresti meglio a controllarti perché ti sto tenendo d’occhio'. Sapevo che l’unica cosa che avrebbe potuto fottere gli Iron Maiden sarebbero stati proprio loro stessi. Ma Paul si sentiva così oltre il top. Ha iniziato ad avere problemi vocali, fumava come una ciminiera, beveva brandy, era fatto di coca e mancava ai concerti.”.

Paul Di’Anno: “Quando sei strafatto di droga e alcol ti trasformi. Mi sono sentito sollevato quando ho suonato all’ultimo concerto.”.