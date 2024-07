Portrait: Pete Townshend

12 febbraio 2019

Il ritratto di Pete Townshend: tra i più famosi chitarristi di tutti i tempi, celebre per il braccio "a mulinello"



Gli Who sono certamente stati uno dei più grandi gruppi della storia del rock; celebri per aver scritto la prima rock opera, e anche per le devastanti esibizioni live, che vedevano spesso il chitarrista della band (e principale autore dei brani) Pete Townshend spaccare la chitarra alla fine dell'ultimo brano. Townshend è entrato nel mito per il celebre "windmill"; il movimento del braccio destro che ruota per pennare le corde, oltre che per i salti e per lo stile aggressivo e potente della sua chitarra ritmica. Lo vediamo in azione live in questo scatto realizzato da Max Pedrazzini.