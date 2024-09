Portrait: Eric Clapton

Prima con John Mayall e i suoi Bluesbreakers, poi nei Cream, poi sotto le mentite spoglie di Derek & The Dominoes e infine semplicemente Eric Clapton: straordinaria è la carriera di questo musicista inglese, che si divertiva a jammare con Hendrix e Duane Allman, era uno dei più cari amici di Ge0rge Harrison, e ha certamente cambiato il corso della musica contemporanea.

Non tutti sanno che tra le molte innovazioni adottate da Clapton (e che adesso sono lo standard) c'è quella di aver introdotto la terza corda della chitarra elettrica non rivestita, per ampliare la gamma dei bending (le note tirate) disponibili. Lo vediamo qui in azione live in un ritratto di Max Pedrazzini.