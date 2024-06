Keith Richards: come mantenersi in salute

Per decenni l'emblema più famoso della decadenza e del rock 'n' roll lifestyle, Keith Richards oggi racconta le sue attuali scelte di vita: il chitarrista ha dichiarato di non fare molto esercizio fisico ("mi alzo e poi mi siedo, tutto quel correre non fa bene alla salute") ma che ogni tanto nuota quando va in spiaggia. Dopo aver dichiarato di aver smesso di bere nel 2016, Richards ha aggiunto che non è più lo scatenato di un tempo, anche se a suo parere è molto più facile smettere di farsi di eroina che smettere di fumare sigarette: “...ma dal 2019 non ne ho più toccata una. Ho chiuso con l’eroina nel 1978, e con la cocaina nel 2006. Mi piace ancora bere qualcosa ogni tanto, dato che non andrò in paradiso tanto presto e, a parte questo, cerco di divertirmi."