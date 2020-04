Quando l’amico Chris Welch del «Melody Maker» lo intervistò alla fine del 1975, sembrava proprio che Gabriel avesse abbracciato l’idea di una vita alternativa:

Sto incontrando varie persone che fanno parte di alcune comuni. Ed è possibile che entri a far parte anche io di una di queste comunità. Non si tratta di un gruppo di sporcaccioni che si drogano e si accoppiano tra loro in maniera orgiastica, ma di un insieme di persone che lavorano di comune accordo in varie aree differenti.

È in questo periodo che venne alla luce la seconda figlia di Peter e Jill, Melanie, che nacque il 23 agosto del 1976. Anche se in seguito il matrimonio sarebbe andato a rotoli, in quel momento non c’erano dubbi su quanta importanza entrambi i genitori dessero alle proprie figlie.

Durante la celebre estate arida del 1976 Gabriel provò alcune idee ai Trident Studios di Londra. Era lo stesso scenario in cui erano nati TRESPASS e NURSERY CRIME, quindi per lui doveva risultare accogliente e familiare. È qui che inizia realmente la carriera solista dell’ex Genesis. Anche se nulla di quelle sessioni di registrazione ha mai visto la luce, si è trattato sicuramente di una bella iniezione di fiducia per Peter.

Finalmente nell’ottobre del 1976, Gabriel volò dall’altra parte dell’Atlantico per iniziare a lavorare con un team di musicisti a quello che sarebbe stato il suo primo disco solista. Dopo aver pensato di contattare Todd Rundgren, optò per il giovane produttore canadese Bob Ezrin, che si era fatto un nome occupandosi di Alice Cooper e Lou Reed. L’album, intitolato semplicemente PETER GABRIEL, venne pubblicato nel Regno Unito il 25 febbraio del 1977. La copertina fu opera dello studio Hipgnosis: si vedeva Gabriel seduto sul sedile del passeggero della Lancia Flavia di Storm Thorgerson, avvolta nella pioggia. L’immagine aveva un non so che di distante e misterioso, quasi ultraterreno. Da quel momento tutti iniziarono a chiamare amichevolmente l’album “car”.