La regina del rock: la Gibson Les Paul

Progettata nel 1952, è una delle chitarre elettriche più famose della storia

Nome: Gibson Les Paul

Anno di inizio della produzione: 1952

Fine della produzione: ancora in produzione

Progettista: Les Paul (insieme a Ted McCarthy e ad alcuni ingegneri della Gibson)

Modelli più famosi: Custom, Standard, Studio

Caratteristiche principali: cassa con corpo spesso 44,45 mm in uno o due pezzi in mogano (ma i primi modelli avevano la tavola armonica in acero); manico incollato con la tecnica set-in in acero, mogano e noce, con tastiere in ebano o palissandro e diapason di 24.75″ (628,65 mm); pickup humbucker (PAF), ma inizialmente montava i P90

Musicisti famosi che l’hanno suonata: Eric Clapton, Michael Bloomfield, Jimmy Page, Duane Allman, John McLaughlin, Billy Gibson, Slash

Costo dello strumento nuovo: dai 2000 euro circa della Gibson Les Paul Classic 2019 EB ai quasi 8000 euro circa della Les Paul Collectors, i costi cambiano a seconda dei materiali e se si tratta di serie speciali

Genere musicale: è stata praticamente usata in tutti gli stili musicali, del jazz all’heavy metal