La perpetua mutazione: intervista ai VOIVOD

Di Chris McGarel

Nel corso degli ultimi 10 anni i Voivod hanno attraversato una specie di rinascimento, o meglio, un nuovo rinascimento. Il cambiamento costante non è una novità per l’entità muta-forme del Quebec, che ha fatto della reinvenzione di sé un vero marchio di fabbrica, adattandosi a cambiamenti ambientali e aggirando gli ostacoli che di volta in volta si sono presentati sulla sua strada. Questa volta però è diverso. Questa volta, però, sembra che ad accorgersene siano stati proprio in tanti.

I tempi sono maturi per una nuova rinascita e una rivalutazione della loro carriera di pionieri del progressive metal? “Spero di sì”, ammette Michael “Away” Langevin, batterista dei Voivod e unico componente storico rimasto in formazione. “L’ultima volta che hanno scritto recensioni così positive è stato all’epoca di NOTHINGFACE, ANGEL RAT e THE OUTER LIMITS, quindi è molto eccitante per noi. Credo che ci permetterà di partecipare a un numero più consistente di festival e forse riusciremo ad aprire per gruppi più famosi, il che è sempre bello”.

Langevin confessa che anche se le cose potrebbero cambiare presto “non è una cosa a cui pensiamo più di tanto. Siamo underground da così tanti anni che ormai siamo rassegnati a suonare un certo numero di concerti ogni anno e a vendere un certo numero di copie”. “Siamo contentissimi perché per noi la reazione della gente è sempre stata fonte di preoccupazione. È difficile fare un passo indietro e giudicare il nostro lavoro come arte. Speravamo che la gente si accorgesse della quantità di impegno che ci abbiamo messo.

A partire da TARGET EARTH del 2013, è diventato evidente che i canadesi non avevano nessuna intenzione di diventare il tributo di sé stessi. Anzi, stavano tracciando una nuova strada, come uno scienziato pazzo in un laboratorio prog. Viaggiando avanti nel tempo, per arrivare al 2018, passando per l’Ep POST SOCIETY del 2016, la loro scrittura ha subito un’evoluzione, acquistando sempre più sicurezza e prendendo dei rischi. Sempre in movimento.