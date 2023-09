Ascolta la leggendaria Me And Bobby McGee di JANIS JOPLIN

Il singolo di Janis Joplin "Me And Bobby McGee" il 20 marzo 1971 iniziava la prima di due settimane al primo posto della top ten americana; il brano era stato scritto da Fred Foster e Kris Kristofferson, che fu un amico (e amante) della cantante americana dall'inizio della sua carriera fino alla morte. Anche se Kristofferson ha dichiarato di non avere scritto la canzone per la Joplin, il brano è associatto a lei, ed era stato tratto dal suo ultimo album, "Pearl", uscito postumo dopo la morte per una overdose di eroina, il tre ottobre 1970, al Landmark Motor Hotel di Hollywood.