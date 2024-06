Höfner 500/1: il basso di Paul McCartney

Il famosissimo basso a forma di violino



Nome: Höfner 500/1



Anno di inizio della produzione: 1956

Fine della produzione: ancora in produzione

Progettista: Walter Höfner

Caratteristiche principali: top in abete rosso, corpo in acero fiammato, tastiera in palissandro con 22 tasti, scala 76 cm (30″), ponte in ebano, 2 pickup Höfner H511B “Staple Humbucking” Höfner HA2-B, controllo con 2 regolatori di volume

Musicisti famosi che l’hanno suonata: Paul McCartney, Chris Wood, Robbie Shakespeare, Kevin Parker

Costo dello strumento nuovo: tra i 600 e i 2000 euro a seconda delle specifiche

Genere musicale: da sempre abbinato all’immagine di Paul McCartney, è uno dei classici bassi della storia del rock