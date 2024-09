Dal 09 settembre, in edicola e online sarà disponibile il nuovo numero di CLASSIC ROCK!

Era il 29 maggio 2006. A Londra. Alla Royal Albert Hall. E sarebbe stata l’ultima apparizione live nel Regno Unito per David Bowie, invitato sul palco a prendere il posto al microfono di David Gilmour.

Il grande chitarrista dei Pink Floyd ha ora pubblicato i video ufficiali delle due canzoni allora interpretate insieme: "Comfortably Numb", un brano del 1979 incluso nell'album The Wall, e "Arnold Layne", primo singolo della band inglese pubblicato nel 1967.

L’esibizione londinese fu per i fan una sorpresa e spettacolare allo stesso tempo; per tutti coloro che si sono sempre chiesti cosa potessero avere in comune due grandi geni come David Gilmour e David Bowie, tanto da esibirsi insieme, vale la pena gustarsi questo video, per l’approccio di Bowie a un brano non suo e, naturalmente, per l’assolo finale di Gilmour su "Comfortably Numb".