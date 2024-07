Waters: l’ambiente tossico dei Pink Floyd

“Era un ambiente davvero avvelenato, c’erano alcune persone – su tutte David e Rick - che cercavano sempre di sminuirmi sostenendo che non capivo nulla di musica. 'Oh, è solo un’insegnante noioso che ci dice cosa dobbiamo fare, ma non sa neppure accordare la chitarra.' Erano molto taglienti e arguti, credo perché si sentissero insignificanti. Non li sto buttando giù. Negli anni in cui siamo stati insieme, qualunque cosa fossero, non c’è alcun dubbio che abbiamo fatto ottime cose.”

Sul suo contributo al mondo del rock, chiude dicendo: "Il mio principale contributo al rock'n'roll? Direi che ho scritto qualche canzone decente, per poi aver sviluppato la scena rock praticamente da solo a metà degli anni ’70.”

Waters ha avuto una grande carriera da solista dopo aver lasciato i Pink Floyd, e si è ritrovato con la band, seppur per quell’unica occasione, per un concerto di Live 8, tenutosi nel 2005 ad Hyde Park, a Londra. Attualmente sta lavorando ad un nuovo album da solista!