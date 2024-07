I Metallica invecchiano con orgoglio

I Metallica non si immaginano suonare a 70 anni, siccome la loro musica è troppo impegnativa dal punto di vista fisico.

Mentre band come i Black Sabbath o i Deep Purple continuano a suonare con grande energia, il batterista dei Metallica, Lars Ulrich, 60 anni, non è sicuro di voler vedere suonare il thrash da un futuro pensionato.

Racconta a Billboard: “Se saremo in grado di suonare ancora Master Of Puppets a 70 anni, non lo so. Con i Metallica c’è una fisicità da tenere in considerazione, e deve essere assolutamente parte della performance.” e continua "Si può suonare in un modo meno pesante, più lento, oppure si può accettare che la musica si merita questo approccio fisico, e se la performance fisica non c’è, allora forse è meglio lasciar perdere l’idea.”