The Last Waltz: l’indimenticabile film di Martin Scorsese sulla Band

Il 25 novembre 1976 la Band suonò quello che era stato pubblicizzato come il suo concerto d'addio alla Winterland Ballroom di San Francisco; presero parte all'evento numerosi ospiti del calibro di Eric Clapton, Bob Dylan, Ringo Starr, Neil Young, Joni Mitchell, Van Morrison, Muddy Waters, Paul Butterfield, Ronnie Wood, Neil Diamond, Bobby Charles, Dr. John, Emmylou Harris, Ronnie Hawkins, e gli Staple Singers; tutti diretti dal produttore discografico della band, John Simon.

Una delle più grandi pellicole concerto mai realizzate!

Il concerto venne filmato da Martin Scorsese, che ne usò realizzò un documentario sulla Band intitolato "The Last Waltz", e che uscì proprio il 26 arile 1978; il film è considerato come uno delle più grandi pellicole concerto mai realizzate. Dal film vennero tratti la colonna sonora in triplo vinile, un doppio DVD nel 2002 e - nello stesso anno - un box set di quattro CD del concerto e delle relative registrazioni in studio.

Tra i momenti più memorabili del documentario si ricordano "I Shall Be Released", eseguita dalla Band con Bob Dylan, Ringo Starr e Ronnie Wood, "Mannish Boy" con Muddy Waters, e il set in cui la band accompagna Joni Mitchell.