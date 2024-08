Quando Freddie Mercury ricoprì i panni di Mr. Bad Guy

L'unico album solista di Freddie Mercury, "Mr. Bad Guy", venne pubblicato nell'aprile del 1985, in un periodo in cui la band inglese non era impegnata a registrare. L'album contiene undici brani scritti da Mercury, influenzati più dal sound disco e dance dell'epoca che non da quello tipicamente rock dei Queen, e richiese quasi due anni per essere completato, considerato che Mercury allo stesso tempo doveva lavorare insieme al gruppo.

Inizialmente il disco doveva contenere una serie di duetti con Michael Jackson, ma alla fine contenne solo un brano cantato dai due artisti (There Must Be More to Life Than This) pare per il fatto che Jackson fosse infastidito dalla propensione all'uso di droghe di Mercury.

"Mr. Bad Guy" arrivò al sesto posto della top ten inglese, ma non superò il 159° di quella americana.

Due brani dell'album, "Living In My Own" e "Made in Heaven" vennero in seguito rielaborati dai tre membri superstiti dei Queen per essere inclusi nell'album "Made In Heaven", uscito a nome della band.