Le 5 cover migliori di Subterranean Homesick Blues, il primo clip Rock della storia!

Registrata il 14 gennaio del 1965 e pubblicata dalla Columbia come singolo dell'album "Bringing It All Back Home" l'8 marzo successivo, "Subterranean Homesick Blues" fu il primo brano di Dylan a entrare nella Top 40 americana, una delle sue prime canzoni elettriche, ed è famosa per il video, girato in Inghilterra da D.A. Pennebaker l'8 maggio del 1965.

Il testo è ispirato da (e mescola) elementi di poesia Beat, il brano "Taking It Easy" di Woody Guthrie e Pete Seeger e "Too Much Monkey Business" di Chuck Berry;

La canzone ebbe un impatto fortissimo nella cultura degli anni 60, e piaceva particolarmente a John Lennon; molti artisti l'hanno citata nei loro brani, come i Radiohead ("Subterranean Homesick Alien") e molti altri ne hanno fatto una cover, dai Red Hot Chili Peppers a Harry Nilsson.

Queste le nostre cinque versioni preferite:

1. L'originale di Bob Dylan

2. Red Hot Chili Peppers

3. Harry Nilsson

4. Alanis Morisette

5. Tim O' Brien

Cosa ne pensi? Faccelo sapere nei commenti, o sulle pagine Instagram e Facebook!

Rimani sempre sul pezzo, leggi Classic Rock, Prog e Vinile, abbonati online o acquista la tua copia nelle migliori cartolibrerie.