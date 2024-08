Ascolta i cinque brani più importanti degli U2

Tra i frontman più carismatici della storia del Rock, Bono nacque a Dublino come Paul Hewson il 10 maggio del 1960; Hewson faceva parta di una street gang chiamata "Lypton Village" i cui membri dovevano trovare dei soprannomi, e il suo, "Bono Vox", gli venne trovato dall'amico Gavin Friday.

Il 25 settembre del 1976, rispondendo ad un annuncio di Larry Muller jr,. Bono insieme ad Adam Clayton, David Evans (The Edge) e suo fratello Dik formarono la band che sarebbe diventata gli U2, che esordirono nel 1980 con "Boy". "The Josha Tree" del 1987 fece diventare il gruppo delle superstar internazionali, e da allora la band è costantemente rimasta in cima alle classifiche di vendita e apprezzamento.

I nostri cinque brani preferiti

Quali sono le vostre canzoni preferite degli U2? Queste le nostre!

1) One

2) With or Without You

3 )Sunday Bloody Sunday

4) Beautiful Day

5) I Still Haven't Found What I'm Looking For