Rari e costosi: i 15 album più ricercati del prog italiano

Copertine d'arte, tirature limitate, gadget esclusivi. Il prog italiano degli anni 70 continua a essere il genere più collezionato e rincorso. A volte senza speranza.

Ecco i 15 album del prog italiano più ricercati dai collezionisti. E voi, ne avete qualcuno?

1. Analogy - ANALOGY

Lp Produzioni Ventotto PRVLP 2204 1972

(quotazione: € 4000 / € 8000 con poster incluso)

Dark Reflections / Weeping My Endure / Indian Meditation / Tin’s Song / Analogy / The Year’s At The Spring / Pan-Am Flight 249

2. Anonima Sound Ltd - RED TAPE MACHINE

Lp Arcobaleno ARC 000111; 1972

(quotazione: € 4000)

The Red Tape Machine / The Last Debutante / Window On The City / Metro Song / Dog’s Life / Triangle / Freedom / The Roofer

3. Blues Right Off - OUR BLUES BAG

Lp Paplirnaplano MLP 004; 1970

(quotazione: € 5000 / € 10.000 con sacco di juta e litografia)

One Mint Julie / Rushing Wish / Black Angel / Love’s Gonna Show Up Someday / Leaving My Hometown / Born On The Highway / Miss D.

4. Capitolo 6 - FRUTTI PER KAGUA

Lp IT ZSLT 70014; 1972

(quotazione: € 4000)

Frutti per Kagua / Grande spirito / Il tramonto di un popolo / L’ultima notte

5. Cherry Five - CHERRY FIVE

Lp Cinevox SC 33/27; 1976

(quotazione: € 4000)

Country Grave-Yard / The Picture Of Dorian Gray / The Swan Is Murdered (part 1) / The Swan Is Murdered (part 2) / Oliver / My Little Cloud Land

6. E.A. Poe - GENERAZIONI (STORIA DI SEMPRE)

Lp Kansas 5300 503A; 1975

(quotazione: € 6000)

Prologo / Considerazioni / Per un’anima / Alla ricerca di una dimensione / Ad un vecchio / La ballata del cane infelice / Generazioni

7. Flashmen - PENSANDO

Lp Kansas LDM 17003; 1972

(quotazione: € 5000)

Ingresso / Ma per colpa di chi? / Un pugno di mosche / Amo mia madre / Maria / Sogni e delusioni / Fortuna e ragione / Nella tua mente / Qualcosa per sognare / Sortita

8. Jacula - TARDO PEDE IN MAGIAM VERSUM

Lp Rogers TRS 01001; 1972

(quotazione: € 3500)

U.F.D.E.M. / Praesentia Domini / Jacula Valzer / Absolution / Long Black Magic Night / In Old Castle

9. Laser - VITA SUL PIANETA

Lp Car Juke Box CRJLP 00032; 1973

(quotazione: € 8000)

Vita sul pianeta / Non vede la gente / Sconosciuto amico / Dove andremo? / L’ultimo canto del killer / Corri uomo / Eri importante / Alla fine del viaggio

10. Preghiera di Sasso / Diapason - PREGHIERA DI SASSO / DIAPASON

Lp Delta LP 2121; 1975

(quotazione: € 3500)

Preghiera di Sasso: Praxis / Esperimento / Evoluzione / AtmosferaDiapason: Diatessaron / Ballata per Isi / Riflessione / Doppia triade

11. Procession - FRONTIERA

Lp Help! DZSLH 55131; 1972

(quotazione: € 4000)

Ancora una notte / Uomini e illusioni / Città grande / Incontro / Anche io sono un uomo / Un mondo di libertà / Solo / Un’ombra che vaga / Solo 2

12. Psycheground Group - PSYCHEGROUND

Lp Lupus LUS 297;

(quotazione: € 4000)

Psycheground / Easy / Traffic / Ray / Tube

13. La Seconda Genesi - TUTTO DEVE FINIRE

Lp Picci GLA 00024; 1972

(quotazione: € 6000)

Ascoltarsi nascere / L’urlo / Se ne va con noi / Vedo un altro mondo / Dimmi padre / Breve dialogo / Giovane uomo / Un’infanzia mai vissuta

14. Richard Last Group - GET READY

Lp Car Juke Box CRJLP 00025; 1972

(quotazione: € 6000)

Sad And Deep As You / Eye To Eye / I Have A Dream / Dharma For One / He Has Gone Away / Confusion / Fire And Rain / Break Down / Lalena / Thank You / Colour My World / Naple In Rock

15. I Raminghi - IL LUNGO CAMMINO DEI RAMINGHI

Lp Bentler BE/LP 1016; 1971

(quotazione: € 4000)

Donna hai ragione tu / La nostra verità / Cose superate / Partire / Every Day Jesus / Non moriremo mai / Buio mondo nero e giallo / Guarda tuo padre