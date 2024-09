Stories behind the song: Purple Rain nei ricordi di Lisa e Bobby Z

"Prince era eccitatissimo”, ricorda il batterista dei Revolution Bobby Z, parlando della notte in cui Purple Rain fu presentata al mondo intero. “Diceva: ‘Stiamo per fare la storia’. E spingeva anche noi a farla”.

Il 4 agosto 1983 Prince e i Revolution conclusero le riprese del film Purple Rain e ne registrarono la colonna sonora, nel corso di un’esibizione di 45 minuti organizzata per raccogliere fondi a sostegno del loro coreografo Loyce Holton. Lo show si concluse con Purple Rain, una ballad di 10 minuti che iniziava con la chitarra acustica e poi bruciava lentamente per esplodere in una furia elettrica. Con soltanto minime sovraincisioni, la performance fu scelta come chiusura del disco e del film che lanciarono Prince nell’Olimpo pop degli anni 80.