Oro o vinile? 5 LP solo per veri collezionisti

Cosa rende un vinile molto prezioso? I collezionisti lo sanno molto bene. Ecco 5 capolavori introvabili per una raccolta da sogno.

Cosa rende un vinile molto prezioso e raro? Spesso non è il contenuto a essere oggetto dell’incremento di valore di un disco, anche se può sembrare un paradosso; sono piuttosto altri i fattori che fanno lievitare il valore di un disco e fra questi indubbiamente incidono molto di più aspetti che coinvolgono la confezione dello stesso, l’anno di pubblicazione, il numero di copie stampate o distribuite, una copertina censurata o sostituita...

Già in passato abbiamo avuto modo di soffermarci su alcuni degli album che renderebbero la nostra collezione ammirabile e, soprattutto, invidiabile in termini economici: dall’Ask Me Why, 45 giri del 1964 dei Beatles alla versione in 7 pollici del singolo Space Oddity / Wild Eyed Boy From Freecloud di David Bowie, dal 78 giri originale di That’ll Be the Day / In Spite of All the Danger di John Lennon al WHITE ALBUM sempre dei Beatles.

Oggi vogliamo aggiungere altre perle al nostro elenco dei desideri, dal rock al blues, alla musica elettronica, sottolineando che il loro valore, come in ogni collezione che si rispetti, potrebbe essere anche superiore ai valori qui indicati oppure oscillare nel corso del tempo.

CAUSTIC WINDOW, Aphex Twin

Pubblicato dalla Rephlex Records nel 2014, in versione doppio vinile test pressing è quotato oltre 40.000 euro, visto che pare ne esistano solamente tre o quattro copie.