Rino Gaetano preannunciò la sua stessa morte?

Ciò che si legge nel testo de La Ballata di Renzo ha dell’agghiacciante: Rino Gaetano sembra cantare della sua stessa morte.

ciò che ha scritto Rino Gaetano nella canzone La ballata di Renzo ha dell'incredibile. Ricordiamo che il cantautore è morto a soli 31 anni, dopo un incidente stradale a Roma il 2 giugno 1981: non si sa ancora bene quale sia stata la causa, ma la Volvo 342 di Rino sbandò finendo contromano dall'altra parte della strada. In quel momento arrivava un camion in senso opposto: l'impatto fu violentissimo. Abbiamo già scritto in passato di musicisti che hanno preannunciato la propria morte , ma.

Come riportato ai tempi dal Tgcom24, Rino era ferito gravemente al cranio e al torace e l’ambulanza provò a portarlo in ospedale, ma ben cinque ospedali romani lo rifiutarono. Quando arrivò al Gemelli di Roma, un’ora dopo, era ormai troppo tardi.

Bene, dopo questa premessa, provate a leggere il testo della canzone scritta da Rino Gaetano intorno al 1970, La Ballata di Renzo, una lirica mai apparsa in alcun disco e riconducibile al periodo del cosiddetto Folkstudio, e vi sfidiamo a non trovare delle analogie tra ciò che è scritto e ciò che è accaduto veramente al suo autore:

Quel giorno Renzo uscì,

andò lungo quella strada

quando un auto veloce lo investì

Quell’uomo lo aiutò e Renzo allora partì

per un ospedale che lo curasse,

per guarir

Quando Renzo morì, io ero al bar

bevevo un caffè

Quando Renzo morì, io ero al bar,

al bar con gli amici

Quando Renzo morì, io ero al bar

La strada molto lunga

s’andò al san Camillo

e lì non lo vollero per l’orario.

La strada tutta scura

s’andò al san Giovanni

e li non lo accettarono per lo sciopero.

Quando Renzo morì, io ero al bar

bevevo un caffè

Quando Renzo morì, io ero al bar,

al bar con gli amici

Quando Renzo morì, io ero al bar

Con l’alba,

le prime luci

s’andò al Policlinico

ma lo respinsero perché mancava il vice Capo

In alto,

c’era il sole

si disse che Renzo era morto

ma neanche al cimitero c’era posto.

Quando Renzo morì, io ero al bar

bevevo un caffè

Quando Renzo morì, io ero al bar,

al bar con gli amici

Quando Renzo morì, io ero al bar.

Questa è la storia di un giovane che, in seguito di un incidente d’auto, non riesce a trovare un ospedale che lo riesca a soccorrere. Esattamente ciò che è accaduto anche a lui. “Quel giorno Renzo uscì, andò lungo quella strada quando un’auto veloce lo investì. Quell’uomo lo aiutò e Renzo allora partì per un ospedale che lo curasse, per guarir”. Ben tre dei cinque ospedali che rifiutarono di prestargli soccorso sono citati nel testo di quella canzone. “La strada molto lunga s’andò al San Camillo e lì non lo vollero per l’orario. La strada tutta scura s’andò al San Giovanni e li non lo accettarono per lo sciopero […] s’andò al Policlinico ma lo respinsero perché mancava il vice Capo”.

