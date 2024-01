La prima cover (rifiutata) di HIGHWAY TO HELL degli AC/DC

La demo originale di HIGHWAY TO HELL degli AC/DC, come molti brani, purtroppo non ha ricevuto subito il riconoscimento e il successo che in seguito si sarebbe guadagnata. Infatti il brano, presentato inizialmente all'etichetta discografica americana, fu brutalmente scartato e definito un totale fiasco. Ma non solo: gli AC/DC avevano anche un'idea per la copertina. La foto è sostanzialmente la stessa che è finita nel disco pubblicato, ma con la band circondata dal fuoco e il collo di un basso che funge da percorso verso l'inferno. Il concept originale differisce anche nel titolo del disco, che è curvo e intarsiato nel collo dello strumento. Il logo del gruppo è anche più scuro con un bordo più pronunciato.

La cover era stata "abbattuta dalle fiamme dalla casa discografica americana", queste le dichiarazioni della band australiana, parole che fanno riferimento alla canzone che apre il secondo lato dell'LP.

Cosa ne pensi? Faccelo sapere nei commenti, o sulle pagine Instagram e Facebook!

Rimani sempre sul pezzo, leggi Classic Rock, Prog e Vinile, abbonati online o acquista la tua copia nelle migliori cartolibrerie.