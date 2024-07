L’ultimo concerto dei The Doors

Era la seconda data del loro tour, e divenne anche l'ultima: il tour fu cancellato a cause delle pessime condizioni di salute di Jim Morrison. Il tastierista Ray Manzarek, raccontò, in merito a questo spettacolo, di quanto fosse evidente l'assenza di Morrison, come se avesse già lasciato il palco, nonostante fosse ancora in piedi davanti al microfono. Quando tornò in sé, fracassò il palco terminando il concerto in anticipo.

Durante il concerto, si esibirono con Riders on the Storm, suonata soltanto un altra volta durante il live.