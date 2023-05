Che ruolo hanno le donne nel prog?

Non si può negare che il rock progressivo si stia evolvendo. È andato avanti in modo significativo fin dall'era degli anni '70, periodo in cui era ampiamente associato ad alcune band chiave, a uomini con mantello e ad assoli di chitarra particolarmente allungati. Oppure, per alcune delle generazioni più giovani di ascoltatori di musica è: "la musica che piace ai padri".

Ora, la scena viene reinventata: la musica prog ha incorporato a lungo stili come art rock e folk, ma oggi vengono incorporati altri nuovi generi come il djent e l'intreccio di prog e metal.

Non sorprende quindi che anche il pubblico si sia allargato: band come i Leprous e gli Ulver condividono un palco con i Jethro Tull e i Marillion. E uno dei cambiamenti più significativi nel prog negli ultimi anni è che più donne stanno emergendo sulla scena e stanno facendo la loro parte per aiutare a reinventarla.

"Anche se si tratta di musica progressista, c'è stato un tempo in cui non c'era molta progressione in essa", afferma Anneke van Giersbergen, "Era come se le persone volessero davvero attenersi a ciò che stavano facendo e non volevano nuove influenze. Si chiama musica progressiva: dobbiamo introdurre nuove influenze! "

A questo proposito, Prog Magazine ha registrato una serie di incontri con alcune delle donne più importanti della scena per discutere dell'essere donna nel prog:

Le protagoniste della discussione sono: Jacqui Mcshee (Pentangle), Sharon Chevin (The Publicity Connection), Heather Findlay (Singer/Songwriter), Christina Booth (Magenta), Anna Murphy (Cellar Darling), Marjana Semkina (iamthemorning), Catherine Jackson (Radar Festival).

Cosa ne pensi? Faccelo sapere nei commenti, o sulle pagine Instagram e Facebook!

Rimani sempre sul pezzo, leggi Classic Rock, Prog e Vinile, abbonati online o acquista la tua copia nelle migliori cartolibrerie.