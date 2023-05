JOHN LENNON: Dieci canzoni di protesta

L'avvento della carriera da solista di Lennon, nel '69, è coinciso con la sua totale immersione in un movimento pacifista, contro la guerra, pro ai diritti umani, e a favore di altre cause radicali. In accordo con la sua opposizione al coinvolgimento degli Stati Uniti in Vietnam, la sua musica riflette questa posizione di polemica. Si trovò anche per questo motivo, ad essere in conflitto con le autorità, l'FBI lo tenne sotto stretta sorveglianza, aprendo un fascicolo su di lui e le sue attività, considerandolo una minaccia nazionale. Dal canto suo, Lennon, diffuse motti di pace, attraverso i suoi brani di protesta: Give Peace A Chance o Power To The People. Una volta, disse: "Ora ho capito cosa devi fare. Comunica il tuo messaggio politico e condiscilo con un po' di miele."

Queste sono le dieci canzoni più ribelli di John Lennon.

10. Attica State, 1972

Per la prima volta il John Sinclair Freedom Rally, all'Università del Michigan nel dicembre del 1971, fu un'amara condanna al sistema guidiziario americano, scatenata un paio di mesi prima, quando le rivolte carcerarie dell'Attica State di quel periodo lasciarono 43 morti. Lennon si batte per delle migliori condizioni di vita, appellandosi ad un mandato più ampio: "Come togheter, join the movement / Take a stand for human rights.": prendete una posizione a favore dei diritti umani.

9. Woman Is The Nigger Of The World, 1972

Yoko Ono, in un'intervista del 1969, disse proprio così: "Woman is the nigger of the world". Una dichiarazione che non passò inosservata, e divenne la base per una delle canzoni più controverse di Lennon. La sua tesi centrale - con l'uso di un insulto razzista per fare un parallelo con una disuguaglianza di genere - non convinse le stazioni radio, e anzi, gli fu vietato di trasmetterla.