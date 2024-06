Le copertine del rock rivistate in chiave STAR WARS!

In occasione dell'uscita di Rogue One: A Star Wars Story del 2016, alcune fra le copertine più celebri del rock, furono rivisitate utilizzando i personaggi del film.

Oggi, ve le riproponiamo!

1/ L'album degli AC/DC "For Those About To Rock" è l'ottavo in studio del gruppo musicale australiano, pubblicato il 23 novembre 1981 dalla Atlantic Records. Reinterpretato con un simpaticissimo "For those to roll".

Black Sabbath, Vol. 4, è il quarto album in studio della band, pubblicato il 25 settembre 1972.

3/ Restiamo in tema Black Sabbath, con il primo omonimo album della band! Pubblicato il 13 febbraio del 1970.

Heroes, il dodicesimo album di David Bowie. Pubblicato nel 1977.

Nevermind, il capolavoro dei Nirvana.

6/ Ancora Nirvana, con In Utero, è il terzo album in studio della band. Pubblicato nel 993.

7/ Il nostro preferito. Con Dark Side Of The Moon, i Pink Floyd!

