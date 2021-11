I 20 vinili più costosi del mondo: chi sarà al primo posto?

Di vinili molto costosi se ne sente parlare spesso... ma dei più costosi di tutti i tempi? Ecco la classifica dei 20 vinili più cari del mondo!

I collezionisti e i più appassionati di vinili lo sapranno già, ma è bene ricordarlo: l'album in assoluto più costoso della storia è WHITE ALBUM, il nono disco in studio dei Beatles, non tanto per l'album in sé ma perché la copia venduta all'asta era proprio la 0000001, ovvero quella appartenente a Ringo Starr. Il suo valore? 910 mila dollari!

I Beatles infatti decisero di appropriarsi delle prime quattro copie del WHITE ALBUM da loro stessi realizzato, ecco perché furono diffuse in commercio quelle a partire dalla quinta in poi.

Nella classifica dei 20 vinili più costosi di sempre ritroviamo i Beatles altre tre volte! Di seguito tutta la lista con le quotazioni in sterline: