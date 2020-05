I segreti della discografia di Rino Gaetano

1979 RESTA VILE MASCHIO, DOVE VAI?

Resta vile maschio, dove vai? / Nel letto di Lucia / Grazie a Dio, grazie a te / Io scriverò / Ahi Maria / Ma se c’è Dio / Anche questo è sud / Su e giù

LP RCA Italiana PL 31449 € 30

Replicare a un album riuscito come NUNTEREGGAE PIÙ non è impresa facile e la fragilità emotiva di Rino Gaetano risente della tensione scaturita dal difficile compito. E poi c’è la RCA che ha rilevato il contratto di Gaetano dalla It e ha intuito le vere potenzialità di un cantautore ormai maturo. Per qualche motivo abbastanza inspiegabile, la casa discografica, impone (o avalla) una collaborazione tra Rino e Mogol per il brano di apertura, Resta vile maschio, dove vai? ed è curioso ascoltare il diverso utilizzo che Mogol (nella title track) e Rino (in Nel letto di Lucia) fanno della sessualità per raccontare i tempi convulsi di quel 1979. Per la realizzazione dell’album, la RCA stanzia un budget che permette al produttore Giacomo Tosti (qualcuno lo ricorderà in qualche 45 giri come Giano Ton) di portare Rino a Miami. Oltre che in Florida, le registrazioni si tengono in Messico con musicisti locali. Gli arrangiamenti di Alessandro Centofanti non riescono a compensare una certa debolezza di composizione che rende questo album un passo indietro rispetto alle opere precedenti. Il livello, sia chiaro, è buono ma non è quello cui Rino aveva abituato il suo pubblico e in fondo anche le sonorità latine mal si adattano alla poetica del cantautore. Oltre alla caustica Nel letto di Lucia, si salvano Grazie a Dio, grazie a te e la “rotolante” Ahi Maria, che verrà incisa anche in spagnolo assieme a una curiosa traduzione di Resta vile maschio, dove vai? intitolata Maestra del amor.