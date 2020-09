I Fruupp: la sfortunata band che si è ispirata ai Genesis

Ma le cose purtroppo non erano destinate ad andare per il verso giusto. All’inizio di gennaio Houston – il tasierista – comunicò agli altri la sua intenzione di lasciare la band e scomparve, portandosi via con sé una parte della strumentazione, avvisando in una lettera che non sarebbe più tornato.

Il quinto album si sarebbe dovuto intitolare DOCTOR WILD’S TWILIGHT ADVENTURE. Purtroppo però il materiale non era destinato a vedere la luce.

Paul Charles – manager, paroliere e tecnico del suono del gruppo – è sicuro che esista ancora una demo con i pezzi del famigerato quinto album e afferma che meriterebbero di essere ascoltati.