Chi erano i FREE? Tutto sulla band di Paul Rodgers

Miglior sorte tocca invece a Paul Rodgers e Simon Kirke. I due fondano i Bad Company, un supergruppo in cui vengono arruolati l’ex chitarrista dei Mott the Hoople Mick Ralph e il bassista Boz Burrell, già con i King Crimson. Il successo va oltre ogni previsione, e dopo milioni di dischi venduti, soprattutto in ambito americano, l’esperienza si chiude nel 1982 con l'LP ROUGH DIAMONDS, anche se Paul Rodgers scioglie ufficialmente i Bad Company soltanto nel 1985.

Dall’incontro tra Rodgers e Jimmy Page nascono dunque i Firm. La band, acclamata dai fan come “a metà strada” tra Free e Led Zeppelin, pubblica due dischi, THE FIRM e MEAN BUSINESS, che però lasciano gli appassionati con l’amaro in bocca. Allo stesso modo, la parentesi di Paul Rodgers insieme ai Queen, come rimpiazzo di Freddie Mercury: un cantante ingabbiato in una storia non sua.

Come aveva suggerito Alexis Korner, "quando suoni, sentiti libero".