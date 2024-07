Will.i.am: chi è l’anima dei Black Eyed Peas

Will.i.am, all'anagrafe William Adams, è decisamente un personaggio eclettico: nasce come rapper ma i suoi gusti in fatto di musica spaziano fino a includere generi molto diversi fra loro. Oltre a rappare, William è anche un produttore, un cantautore, un DJ, un attore e un personaggio televisivo attivo nell'ambiente dello showbiz statunitense. Come produttore, può vantare collaborazioni con alcuni fra i nomi più in vista fra le popstar americane: Michael Jackson, Britney Spears, Rihanna, Lady Gaga e molti altri.

Will.i.am inizia la sua carriera come rapper già molto presto, quando è solo un teenager e, assieme ad alcuni compagni di scuola – fra cui il futuro membro dei Black Eyed Peas Allan Pineda (o apl.de.ap come si farà poi chiamare) – si esibisce in diversi locali di Los Angeles finché la band non viene notata da un talent scout e viene messa sotto contratto da un'etichetta discografica.

Dopo qualche anno di lavoro, iniziamo a vedere la versione embrionale del gruppo come l'abbiamo poi conosciuto. Inizialmente, infatti, la band si è fatta chiamare Black Eyed Pods fino al 1997 quando, di comune accorde, decisero di sostituire Pods con Peas.

Il primo album messo in cantiere è BEHIND THE FRONT, lavoro che risale al 1998 e che vede la prima formazione del gruppo: will.i.am (voce, sintetizzatore), apl.de.ap (voce, giradischi, tastiera, chitarra e sintetizzatore), Taboo (voce) e la corista Kim Hill che lascerà il gruppo nel 2002 quando subentrerà, invece, Fergie.

A questo punto, non possiamo ancora parlare di pezzi di spicco come Where is the Love? p Let's Get it Started, che verranno in seguito e conquisteranno il pubblico della band e non solo. L'album, però, si rivela quanto meno molto interessante, tanto da attirare nuovamente l'attenzione dell'etichetta discografica che aveva il gruppo sotto contratto e che decise di rinnovarglielo, spianando la strada per i lavori futuri.