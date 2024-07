5 copertine di VINILI famosi con errori di stampa

Il mondo dei vinili, soprattutto quelli da collezione, è pieno di piccoli errori che hanno reso alcuni pezzi delle vere e proprie rarità. Generalmente, gli errori possono essere di due tipi: i cosiddetti mispress, ovvero gli errori dovuti alla pressatura del vinile; e i misprint, ovvero gli errori che riguardano il materiale stampato. Nel primo caso potremo trovare dei vinili con uno dei due lati non corrispondente all'album che abbiamo comprato. Nel secondo caso avremo invece alcuni refusi sulla copertina, sull'etichetta, nella tracklist, e in generale in tutto il materiale di testo.

È proprio questo secondo caso, quello dei misprint, di cui vogliamo parlarvi oggi. Questi errori sono spesso piuttosto banali, e sarebbero stati tranquillamente evitabili con una rilettura del materiale. Proprio per questa “banalità”, la maggior parte dei vinili con errori del genere non ha un alto valore, soprattutto perché spesso ne esistono un gran numero di copie. C'è però una quantità minore di casi in cui i dischi hanno raggiunto dei valori molto alti, diventando delle vere e proprie “chicche” per i collezionisti.

Ecco 5 vinili famosi in cui è possibile riscontrare il misprint.

1. Aerosmith - AEROSMITH (1973, Columbia Records)

Album di debutto della rock band statunitense. Contiene alcuni singoli che sono entrati nelle top ten delle classifiche mondiali, come la storica Dream on. Ma è nel retro della copertina che troviamo la traccia incriminata. Nella tracklist del disco, infatti, al posto di Walkin' the Dog è stato scritto Walkin' the Dig. Errore corretto immediatamente nella seconda stampa della copertina. Anni dopo, nel 2014, il chitarrista Joe Perry commenterà così questa vicenda: