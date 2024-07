Già, una storia d'amore solida che, per molti fan, dura tuttora. Una storia che inizia verso la metà degli anni Ottanta, quando l'heavy metal e il progressive rock iniziarono lentamente a fondersi, quasi a prendere uno le sembianze dell'altro. Questo nuovo tipo di musica – che comincia a svilupparsi negli States – viene chiamato “thinking man's heavy metal”, ovvero l'heavy metal di chi sa pensare. Un'espressione un po' colorita che mette in rilievo come, in questo nuovo genere, si intersechino perfettamente la potenza più brutale dell'heavy metal con la ponderatezza e l'ispirazione più classica del rock progressivo.

Nascono così diversi gruppi che si riconoscono come appartenenti a questo nuovo sottogenere dell'heavy metal; fra questi troviamo anche i “big three”, coloro che potremmo chiamare gli iniziatori del genere: i Queensrÿche, i Fates Warning e i celeberrimi Dream Theater.

Partendo proprio da questi 3 gruppi, vi presentiamo i 10 album che hanno fatto la storia del progressive metal.

1. METROPOLIS, PT. 2: SCENES FROM A MEMORY - Dream Theater

Album pubblicato dalla band statunitense nel 1999 come quinto album in studio. È un concept album incentrato sul racconto della storia di un uomo che va alla scoperta della propria vita passata. I Dream Theater si erano già fatti notare qualche anno prima, nel 1992, con un altro album, forse il loro lavoro più controverso, IMAGES AND WORDS, che li aveva già posti sotto i riflettori come gruppo pregressive metal affermato.